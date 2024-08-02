Харрис набрала необходимые голоса для выдвижения в президенты США

Камала Харрис набрала необходимое количество голосов делегатов, чтобы официально стать кандидатом на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии. Об этом в письменном заявлении сообщил председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон.

«Я с гордостью подтверждаю, что вице-президент Харрис набрала свыше большинства голосов всех делегатов съезда и станет кандидатом от Демократической партии после завершения голосования в понедельник», — говорится в заявлении.

1 августа глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что избрание Камалы Харрис президентом может стать «последним вздохом» для США.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Дональд Трамп баллотируется в президенты от Республиканской партии. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Ранее Трамп обвинил Харрис в построении в США коммунистического государства.