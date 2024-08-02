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Задержанный сенатор зарегистрировал пять компаний

Сенатор Савельев зарегистрировал пять компаний в Москве и Подмосковье

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Максим Блинов/РИА Новости

Задержанный сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев зарегистрировал четыре компании в Москве и одну в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

Так, сенатор является учредителем ООО «АВАН», ООО «ОФИС-ЦЕНТР», ООО «ТЦ БУСИНОВО», ООО «БОБРОВ ХАУЗ» и ООО «ПБФ». Одна из компаний занимается лекарствами, БАДами, средствами ветеринарии, другие — ведут деятельность в сфере аренды, а также строительстве.

Савельев с 2016 года является сенатором от Тульской области, ранее он был депутатом шестого созыва Госдумы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии. С октября 2016-го по ноябрь 2023-го года Савельев был членом комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, а позднее вошел в комитет по экономической политике.

2 августа генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился в Совет Федерации (СФ) с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева из-за подозрений в его причастности к преступлению.

Ранее задержанный сенатор Савельев заявил, что факты в отношении него сфабрикованы.

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