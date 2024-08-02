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Трамп похвалил Россию за обмен заключенными

Трамп: Россия совершила отличную и феноменальную сделку по обмену заключенными

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Marco Bello/Reuters

Россия заключила отличную и феноменальную для себя сделку по обмену заключенными со странами Запада. Об этом заявил экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business.

«Русские заключили отличную сделку. Я не собираюсь критиковать администрацию Белого дома, потому что хорошо, что они [американские заключенные] дома», — отметил он.

При этом Трамп заключил, что власти России «заключили феноменальную сделку».

По неофициальным данным американских СМИ, в сделке была заинтересована и администрация нынешнего президента США Джо Байдена, с целью улучшить шансы Демократической партии на победу в выборах главы государства в ноябре.

1 августа Россия и западные страны провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек. Они находились в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. По итогам обмена 10 освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, 13 — в Германию, трое — в США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по обмену заключенными велись по линии российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) и американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Представитель Кремля назвал контакт ведомств главной линией, по которой достигалась договоренность.

Ранее в Кремле ответили на обвинения в том, что РФ пополняет «обменный фонд» для торга.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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