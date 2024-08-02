Задержанный сенатор заявил о сфабрикованных против него фактах

Задержанный российский сенатор Дмитрий Савельев высказался об обвинениях в свой адрес, заявив, что факты против него сфабрикованы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сенатора Вячеслава Тимченко.

Об этом Савельев заявил заседании, где был задержан. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что сенаторы не принимают решение об осуждении уголовного дела сенатора.

«У Дмитрия Владимировича будет возможность с помощью адвокатов оспорить, привести контраргументы», — отметил Тимченко.

Савельев занимает пост сенатора от Тульской области с 2016 года. До этого он был депутатом шестого созыва Государственной Думы, где входил в комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии. В период с октября 2016-го по ноябрь 2023-го сенатор был членом комитета Совета Федерации (СФ) по бюджету и финансовым рынкам. После этого он вошел в комитет по экономической политике. Лишение неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева связано с тем, что он подозревается в причастности к покушению.

Ранее генпрокурор попросил СФ лишить неприкосновенности сенатора Савельева.