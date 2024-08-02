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Россия отвергла сообщения о причастности к беспорядкам в Британии

Посольство РФ отвергло сообщения о причастности России к беспорядкам в Британии

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Global Look Press

Посольство России в Лондоне отвергло сообщения британских СМИ о причастности России к разжиганию беспорядков в Великобритании. Об этом говорится в сообщении дипломатической миссии в социальных сетях.

«Посольство решительно отвергает сообщения в СМИ... о том, что Россия каким-то образом виновна в росте социальной напряженности в Великобритании», — говорится в заявлении.

Отмечается, что данные сообщения «подогреваются безответственными комментариями бывших сотрудников разведки».

В посольстве отметили, что Москва не вмешивается во внутренние дела суверенных государств.

29 июля в Саутпорте неизвестный мужчина с ножом напал на группу людей. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника. Позже сторонники крайне правой организации «Английская лига защиты» (English Defence League) устроили столкновения с полицейскими на акции протеста из-за нападения троих детей. Более 50 полицейских пострадали при беспорядках в Саутпорте.

Ранее появилось видео, как дети мигрантов дерутся на мачете в Англии.

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