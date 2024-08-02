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Путин и Лукашенко обсудили вопросы, которые поднимались на Валааме

Лукашенко и Путин обсудили по телефону вопросы, которые поднимались на Валааме

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Александр Казаков/РИА Новости

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин по телефону обсудили рабочие вопросы, которые обсуждались во время их недавней встречи на Валааме. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

В ходе переговоров российский президент поблагодарил своего белорусского коллегу за участие и помощь Минска в процессе состоявшегося накануне обмена заключенными между Россией и странами Запада.

В четверг, 25 июля, стало известно, что Путин и Лукашенко провели рабочую встречу на Валааме. Эту встречу двух лидеров назвали «нерядовой», от результатов предстоящих переговоров напрямую зависит, как будут развиваться союзные отношения, региональная обстановка, а также архитектура мировых процессов.

Процесс обмена заключенными между Россией и странами Запада, за участие и помощь в котором российский лидер поблагодарил Лукашенко, произошел накануне. РФ и ряд западных стран провели масштабный обмен заключенными в Анкаре. По данным турецкой разведки, всего в обмене приняли участие 26 человек.

Ранее Лукашенко рассказал, о чем молится.

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