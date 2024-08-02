Додон объяснил, почему Санду отказывается участвовать в предвыборных дебатах

Президент Молдавии Майя Санду боится участия в предвыборных дебатах, поскольку ей нечего сказать населению страны и своим политическим оппонентам. Об этом заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон, передает ТАСС.

«Она боится участвовать в предвыборных дебатах, потому что ей нечего сказать ни своим оппонентам, ни народу», — отметил он.

Додон напомнил, что в Соединенных Штатах, которые нынешние власти Молдавии часто приводят в пример как образец демократии, недавно прошли дебаты между действующим лидером Джо Байденом и экс-президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, бывший президент Молдавии вспомнил эпизод из дебатов с Санду 2016 года, когда он напомнил ей о полете на самолете молдавского банкира и ныне оппозиционного политика Илана Шора в Доху. «Она тогда покраснела и чуть не заплакала», - подчеркнул Додон.

До этого сообщалось, что Санду все еще не приняла решения касательно участия в следующих выборах главы государства.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее в Молдавии предрекли Санду поражение на выборах.