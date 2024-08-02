В Госдуме призвали к тотальной ревизии и высылке мигрантов из страны

Предлагаемые инициативы по наведению порядка в сфере миграционной политики сильно запоздали, считает депутат Госдумы Михаил Делягин. В Россию успели «прошмыгнуть» миллионы мигрантов, среди которых необходимо навести ревизию, выслав из страны тех, кто отказывается интегрироваться в общество, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

«Фундаментальной проблемой, на мой взгляд, является то, что уже слишком поздно, это удар по хвостам. Потому что миллионы (если не десятки миллионов) людей уже здесь», — убежден парламентарий.

Он призвал проверить всех мигрантов и провести ревизию гражданств, которые предоставлялись в период с 1992 года. При этом проблемой для страны он назвал не только тех приезжих, которые совершают преступления, но и тех, кто просто не изучает язык или не интегрируется в общество. По мнению депутата, такие мигранты «сеют рознь бытовым поведением» и становятся «фактором разрушения» России, поэтому их следует высылать из страны.

К проблемным вопросам Делягин отнес и сопротивление чиновников, которые выступают против ограничительных мер в отношении мигрантов, призвав не бояться принятия жестких мер.

До этого Генпрокуратура заявила об опасениях по поводу расширения полномочий полиции в вопросах миграционного контроля, так как это может ограничить права даже законопослушных граждан. При этом Совфед рекомендовал сенаторам одобрить законы, нацеленные на ужесточение миграционного контроля, которые, в числе прочего, предоставят полиции право выдворять иностранцев из России за ряд нарушений без решения суда.

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