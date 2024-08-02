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В МИД Венгрии ответили ЕК на предложение об альтернативах российской нефти

Сийярто о предложении ЕК закупать нефть через Хорватию: ненадежный партнер

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Martin Meissner/AP

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ Еврокомиссии о возможности для Будапешта искать альтернативные источники поставок нефти после блокировки ее транзита через Украину в Венгрию и Словакию заявил, что не является надежным транзитным партнером для государства. Своим мнением он поделился на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Хорватия просто не является надежной транзитной страной», — подчеркнул министр.

По мнению главы венгерского МИД, Хорватия не самый надежный партнер с точки зрения транзит нефти, поскольку с начала СВО цена транзита нефти выросла в пять раз сравнительно со средней рыночной стоимостью.

До этого Еврокомиссия дала рекомендации Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники в ответ на жалобу, что Украина блокирует поставки из Российской Федерации.

Ранее Фицо рассказал, что блокировка Украиной «Лукойла» не коснется интересов РФ.

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