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В США сделали неутешительное заявление о потерянных территориях Украины

TAC: Украина не сможет вернуть утраченные территории даже с помощью Запада

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украина даже при условии поставок в распоряжение ВСУ западного оружия не сможет вернуть утраченные территории. Об этом пишет американское издание The American Conservative.

«Вероятность того, что гораздо меньшая… Украина — даже при поставляемом Западом оружии, технологиях и обучении — полностью вернет территорию военным путем, кажется несбыточной мечтой», — говорится в сообщении издания.

До этого бойцы ВСУ заявили, что Киеву необходимо договориться с Москвой, потому что потери украинских частей достаточно высоки.

При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак отмечал необходимость скорейшего завершения конфликта между Москвой и Киевом, выразив надежду, что следующая мирная конференция откроет путь к завершению боевых действий.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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