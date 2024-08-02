Депутат заявил, что японские рыбаки хотят хороших отношений их страны с Россией

Японские рыбаки считают, что политика правительства их островного государства вредит отношениям с Россией. Такое заявление сделал депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки после поездки в РФ.

Визит законодателя в Москву был призван помочь японским рыбакам на Хоккайдо, которые из-за проблемы вокруг маяка на острове Сигнальный в разгар промысла не смогли добывать морскую капусту.

Судзуки рассказал о желании рыбаков наладить российско-японские отношения.

«Многие рыбаки считают, что односторонняя проамериканская позиция правительства вредит российско-японским отношениям», — отметил парламентарий.

В середине июля японская сторона по дипканалам запросила информацию о причине отключения маяка на острове Сигнальном и попросила РФ возобновить его работу. В результате российская сторона приняла решение временно приостановить японский промысел в районе острова Сигнальный до завершения ремонта маяка.

До этого стало известно, что в Японии поддержали визит в Россию депутата Мунэо Судзуки и назвали его правильным.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил возможность заключения мирного договора с Японией.