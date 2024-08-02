Запад обеспокоен чрезмерным влиянием окружения Зеленского

Западные союзники Украины обеспокоены слишком большим влиянием главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака. На Западе полагают, что он сосредоточил в своих руках чрезмерную власть. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Некоторые международные сторонники Украины все больше обеспокоены тем, насколько сильно принятие решений сосредоточено в руках 52-летнего Ермака», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что глава офиса Зеленского имеет право голоса «во всех вопросах — от внешней политики до военного планирования».

При этом, как пишет Bloomberg, сам Зеленский возмутился критикой, что «восхождение Ермака» сосредоточило власть «в слишком немногих руках», заявив, что пристальное внимание к его руководителю аппарата слишком хорошо вписывается «в возглавляемую Кремлем кампанию по дезинформации».

Как сообщили источники агентства, возвышение Ермака сопровождалось падением многих других людей, близких к верхушке. Среди них были спикер парламента, глава центрального банка и его предшественник на посту главы администрации главы государства.

До этого Ермак заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта между Москвой и Киевом, выразив надежду, что следующая мирная конференция откроет путь к завершению боевых действий.

Ранее в США увидели изменение позиции украинцев по переговорам с Россией.