Украина остается участником более 200 договоров в рамках СНГ

Украина остается участником более 200 международных договоров, заключенных в рамках СНГ. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которого передает РИА Новости.

«По информации Исполнительного комитета СНГ, на сегодняшний день Украина остается участником более 200 международных договоров, заключенных в рамках Содружества», — заявила она.

Она отметила, что «преимущественно это документы социально-гуманитарной и торгово-экономической направленности, представляющие для киевских властей практический интерес».

По словам дипломата, среди таких документов, к примеру, фигурирует договор о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

5 июля Украина решила выйти из соглашения Содружества Независимых Государств о порядке транзита через территории стран — участниц СНГ. Данный договор был заключен в Минске в 1999 году. Власти Украины ратифицировали его в феврале 2001 года.

В мае Украина денонсировала заключенное в рамках СНГ соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов. В том же месяце страна вышла из соглашения в рамках СНГ о выполнении полетов воздушных судов спецназначения.

Ранее Украина вышла из еще одного соглашения с Россией.