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Еврокомиссия ждет ответов от Венгрии по упрощению въезда для россиян

ЕК направила Венгрии список вопросов о решении упростить въезд гражданам РФ

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Global Look Press

Еврокомиссия направила властям Венгрии список вопросов, которые касаются решения Будапешта смягчить визовые правила для российских и белорусских граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

Комиссар Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Юханссон подчеркнула, что если схема легкого доступа виз для граждан двух стран будет представлять собой риск, то ЕС «будет действовать».

В своем письме она запросила венгерскую сторону предоставить ответы на вопросы до 19 августа.

До этого представитель ЕК Анита Хиппер сообщила, что Еврокомиссия ожидает от Венгрии разъяснений по вопросу смягчения визовых требований для граждан России и Белоруссии.

30 июля газета Financial Times рассказала о письме лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера главе Евросовета Шарлю Мишелю, где содержится призыв повлиять на Венгрию в этом вопросе.

По информации издания, Венгрия недавно обнародовала сведения о новой ускоренной визовой системе для граждан восьми стран, включая Россию и Белоруссию. Она позволяет им въезжать в Венгрию без проверок на предмет безопасности или других ограничений.

Ранее в России оценили, как упрощение въезда в Венгрию отразится на туристах.

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