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Обмен заключенными назвали успехом российской дипломатии

Депутат Слуцкий заявил, что обмен заключенными говорит о приоритетах России

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Petrov Sergey/Global Look Press

Обмен заключенными между Россией и странами Запада говорит о том, что поддержка своих граждан является приоритетом для Москвы, это успех российской дипломатии. Такое мнение выразил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, слова которого передает ТАСС.

«Состоявшийся масштабный обмен заключенными между Москвой и западными столицами говорит о приоритетах нашего государства, первый из которых поддержка граждан. Россия своих не бросает!» — заявил он.

Слуцкий также отметил, что это в особенности касается тех случаев, «когда речь идет о спасении патриотов, работавших на страну, или тех, кто был брошен в тюрьмы недружественных стран без основания и по надуманным причинам в припадке русофобии».

Депутат назвал прошедший обмен успехом российской дипломатии, особенно на фоне всех сложностей во взаимоотношениях с Западом.

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«Газета.Ru»

1 августа Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. Для проведения обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ. По данным телеканала NTV, в списке оказались двое детей. Политолог Сергей Марков обратил внимание на связь рекордного обмена с плохими отношениями с Западом.

Ранее Путин обратился к освобожденным россиянам.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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