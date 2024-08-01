Путин обратился к освобожденным россиянам

Президент России Владимир Путин поздравил освобожденных из тюрем стран Запада россиян с возвращением на родину. Об этом сообщает ТАСС.

«Прежде всего хочу всех поздравить с возвращением на Родину <...> Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе, хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала», — заявил Путин, обращаясь к освобожденным россиянам.

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До этого Владимир Путин заявил, что российские граждане, которые вернулись в страну в результате обмена заключенных, будут представлены к государственным наградам.

1 августа Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. Для проведения обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ. По данным телеканала NTV, в списке оказались двое детей. Политолог Сергей Марков обратил внимание на связь рекордного обмена с плохими отношениями с Западом.

Ранее арестованного в США россиянина Винника вычеркнули из списков на обмен.