В США прокомментировали влияние обмена заключенных на международные отношения

Заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что обмен заключенными между Россией и США не повлечет за собой изменений в отношениях Москвы и Вашингтона. Его слова передает РИА Новости.

«Речь не идет о перезапуске отношений в каком-либо виде», — сказал он.

Патель отдельно отметил, что произошедшее никак не повлияет на отношения между странами по вопросу Украины.

1 августа Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. Для проведения обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ. По данным телеканала NTV, в списке оказались двое детей.

Российская сторона получит восемь своих граждан, Германии передадут 12 заключенных. Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян — Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ФСБ показала фрагмент операции по обмену заключенных.