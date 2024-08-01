Группа поддержки Скочиленко подтвердила ее обмен

Группа поддержки художницы Саши Скочиленко, осужденной по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, подтвердила ее обмен. Об этом говорится в Telegram-канале группы.

«Саша позвонила Соне: ее обменяли, и скоро она летит из Анкары в Кельн», — говорится в сообщении.

Накануне групп поддержки сообщила, что Скочиленко увезли из петербургского СИЗО-5 Арсеналка.

16 ноября 2023 года Василеостровской районный суд приговорил художницу к семи годам колонии общего режима. В марте 2022 года Скочиленко заменила пять ценников в одном из магазинов Санкт-Петербурга на стилизованные под них листки с информацией о ходе военной операции РФ на Украине, которая не соответствует позиции министерства обороны России. Художница оставалась под стражей в течение полутора лет. Суд признал ее виновной по статье по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Подробнее об обмене заключенными между Западом и Россией в онлайне «Газеты.Ru».

Ранее активиста Тимура Булатова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ.