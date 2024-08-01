Владимир Зеленский с юридической точки зрения утратил свою легитимность, но Запад не хочет вникать в такие нюансы для переговорного процесса по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на радио «КП».

Представитель Кремля напомнил, что российский лидер дал подробную юридическую оценку того статуса кво, который сложился в украинском руководстве.

«Западники абстрагируются от этого полностью. Они не хотят вникать в такие юридические нюансы», — добавил Песков.

Он при этом подчеркнул, что проблемы властей Украины с легитимностью не являются помехой для переговоров, которые помогут достичь целей СВО.

В конце мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Владимира Зеленского, скорее всего, больше нельзя считать легитимным президентом Украины. Срок Зеленского истек 20 мая, а новые выборы на Украине отменили из-за военного положения. По оценке Путина, в украинском законодательстве предусмотрено, что власть должна перейти к спикеру Рады. В Москве считают важным этот вопрос, так как только с легитимной властью можно подписать мирные соглашения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США увидели изменение позиции украинцев по переговорам с Россией.