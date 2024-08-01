Песков заявил, что РФ не будет участвовать в саммитах по Украине

Устраивающей РФ повестки дня по украинскому урегулированию пока не было высказано, поэтому участие в саммитах бессмысленно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радио «Комсомольская правда».

«В мероприятии участвуют для обсуждения конкретной повестки дня, а вот повестка дня, которая устраивала бы нас, нигде озвучена не была», — отметил он.

Песков заявил, что участвовать в мероприятиях лишь ради участия не имеет для РФ никакого смысла.

Он также заявил, что Россия открыта для переговоров по Украине, и это предпочтительный путь решения конфликта. Тем не менее, важно учесть, что с нынешними киевскими властями можно разговаривать, но нельзя им доверять, подчеркнул Песков.

31 июля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если представители России не примут участие во второй конференции по Украине, то она не принесет никаких результатов.

Ранее Песков заявил о нежелании Запада вникать в юридические нюансы переговоров по Украине.