Песков рассказал о подготовке визита Путина в Турцию

Даты визита президента РФ Владимира Путина в Турцию предстоит согласовать по дипканалам. Об этом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил в интервью в интервью kp.ru.
По словам представителя Кремля, эта поездка российского лидера готовилась «достаточно давно», и теперь осталось только окончательно определиться с датами.
«У нас действительно много вопросов на повестке дня», — обратил внимание Песков.
25 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время идет активная подготовка к визиту президента РФ Владимира Путина в Турцию. Но, по словам представителя главы государства, точная дата поездки пока не определена.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган лично пригласил российского коллегу посетить Анкару. Это произошло 3 июля во время их встречи в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане.
Ранее СМИ назвали время и место встречи Эрдогана с Асадом.