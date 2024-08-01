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Песков рассказал о подготовке визита Путина в Турцию

Песков заявил, что даты визита Путина в Турцию согласуют по дипканалам

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Сергей Карпухин/РИА Новости

Даты визита президента РФ Владимира Путина в Турцию предстоит согласовать по дипканалам. Об этом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил в интервью в интервью kp.ru.

По словам представителя Кремля, эта поездка российского лидера готовилась «достаточно давно», и теперь осталось только окончательно определиться с датами.

«У нас действительно много вопросов на повестке дня», — обратил внимание Песков.

25 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время идет активная подготовка к визиту президента РФ Владимира Путина в Турцию. Но, по словам представителя главы государства, точная дата поездки пока не определена.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган лично пригласил российского коллегу посетить Анкару. Это произошло 3 июля во время их встречи в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане.

Ранее СМИ назвали время и место встречи Эрдогана с Асадом.

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