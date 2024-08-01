Песков высказался о релокантах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все враги, которые уехали из РФ, пусть остаются там, а не враги возвращаются. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на радио «КП».

«Я считаю, что враги все пусть останутся там. Все, кто не враги, пусть возвращаются. Это моя точка зрения», — заявил он.

Также он отметил, что в администрации президента РФ нет запрета на выезд за границу. При этом пресс-секретарь президента отметил, что исключены поездки в недружественные страны, так как это может быть небезопасно.

До этого Песков заявлял, что россияне, уехавшие из страны после начала специальной военной операции на Украине, возвращаются на родину, чтобы вести бизнес, поскольку в России больше возможностей. Он напомнил, что в Кремле и раньше говорили, что данный процесс является разнонаправленным, потому что так работает экономика — кто-то приезжает, а кто-то уезжает.

Ранее стало известно, как возвращение релокантов в Россию отразилось на экономике страны.