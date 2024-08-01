Разведка Турции приняла участие в обмене между Россией и США

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) приняла участие в качестве куратора в обмене заключенными между Россией и США. Об этом пишет İhlas Haber Ajansı (IHA).

«Стало известно, что обмен пленными проводился в Анкаре при координации MIT», — говорится в сообщении.

1 августа появилась информация, что Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. Для проведения обмена в Анкару прибыли два самолета из России. По данным турецкого телеканала NTV, в списке оказались двое детей.

Российская сторона получит восемь своих граждан, Германии передадут 12 заключенных. Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян — Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле высказались по теме обмена заключенными между РФ и Западом.