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«Хезболла» перешла на новый этап военных действий с Израилем

Генсек «Хезболлы» Насрулла: потеря лидера ХАМАС укрепила силы сопротивления

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Global Look Press

«Хезболла» перешла на новый этап военных действий с Израилем на всех фронтах. Об этом заявил генеральный секретарь ливанского движения Хасан Насрулла, передает РИА Новости.

«Мы находимся в открытом сражении на всех фронтах, которое переходит на новый уровень», — отметил он.

Он обратил внимание, что ликвидация главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране лишь укрепило силы сопротивления. Насрулла подчеркнул, что «Хезболла» считает себя партнерами ХАМАС «в сопротивлении и мученичестве», и будет добиваться «неизбежной победы».

Накануне Израиль нанес удар по Тегерану, разбомбив здание, в котором находился глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Спасти его не удалось. В столице Ирана Хания участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Через несколько часов Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ об ответной атаке по Израилю. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее нефть стала дорожать на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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