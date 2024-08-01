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Экс-советник НАТО раскрыл, чем обернется отказ Запада от переговоров по Украине

Экс-советник НАТО Бо: Киев потеряет больше территорий при отказе от диалога с РФ

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Бывший советник НАТО, отставной подполковник швейцарской разведки Жак Бо заявил, что отказ стран Запада от переговоров по Украине приведет к тому, что Россия возьмет под контроль больше территорий республики. Его слова приводит YouTube-канал Daniel Davis / Deep Dive.

По его словам, Запад, не давая Киеву начать переговоры с Москвой, толкает Россию к тому, чтобы она одержала уверенную победу в конфликте. Он предположил, что ВС РФ могут взять под контроль в том числе Одессу.

Бо считает, что из-за успехов на линии соприкосновения Россия добьется момента, когда Украина будет вынуждена пойти на переговоры. Нежелания Запада вступать в диалог обернется для республики грандиозными потерями, не исключил экс-советник НАТО.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что власти Украины понимают неизбежность поражения в конфликте с Россией, однако не могут с этим смириться.

Меркурис считает, что из-за неудач Вооруженных сил Украины на фронте Киев начал действовать более противоречиво. Как будто разные ведомства в правительстве страны обрели самостоятельность и перестали следовать единой политике, добавил эксперт.

Ранее в Германии констатировали тяжелейшую ситуацию для ВСУ в Донбассе.

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