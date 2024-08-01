Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность 4 НПО из Чехии и ФРГ

Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность четырех неправительственных организаций из Германии и Чехии. Об этом сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.

Речь идет о Za vaši a naši svobodu (Чешская Республика), Russland hinter gittern (ФРГ), MRR-Fund gemeinnützige UG (ФРГ) и Kulturus (Чешская Республика).

В Генпрокуратуре разъяснили, что Za vaši a naši svobodu оказывает материальную помощь боевым частям Вооруженных сил Украины для покупки машин, дронов и одежды. Russland hinter gittern регулярно публикует новости, «демонизирующие образ России», утверждают в ГП.

Там добавили, что MRR-Fund gemeinnützige UG распространяет материалы, дискредитирующие действия органов государственной власти и российской армии. В свою очередь, Kulturus ежегодно проводит антироссийские мероприятия, где участвуют члены иностранных и международных НПО, деятельность которых уже признана нежелательной на территории РФ, заключили в ведомстве.

До этого Минюст РФ внес издание The Moscow Times (признано в РФ иностранным агентом) и Фонд Карнеги за Международный Мир (организация включена Минюстом в список иноагентов) в реестр неправительственных организаций, признанных нежелательными на территории страны.

Тем временем Госдума приняла закон, который разрешает признавать любые зарубежные организации нежелательными. Также речь идет об организациях, учредителями которых выступают зарубежные госорганы.

Ранее фонд «Свободная Россия» внесли в перечень запрещенных в РФ.