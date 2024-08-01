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В партии Трампа обеспокоились его взглядами на внешнюю политику

Hill: республиканцы в конгрессе обеспокоены взглядами Трампа на внешнюю политику

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Tom Brenner/Reuters

Члены Республиканской партии в конгрессе США, связанные с вопросами внешней политики и национальной безопасности, обеспокоены взглядами Дональда Трампа на события на международной арене. Об этом пишет The Hill.

В частности, речь идет о расхождении взглядов республиканцев и Трампа по вопросам конфликта на Украине, взаимодействия с НАТО и помощи Тайваню.

Собеседники газеты уточнили, что действия кандидата в президенты США за последнее время вызвали растерянность и беспокойство среди сенаторов-республиканцев. Так, они расценили встречу Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после саммита НАТО в Вашингтоне как тревожное событие из-за его контактов с Владимиром Путиным и якобы усилиями, направленными на подрыв поддержки Украины со стороны НАТО.

До этого сообщалось, что Трамп разработал детальный план по мирному завершению конфликта на Украине. При этом политик заявил, что не станет оглашать его до выборов президента США. По словам экс-главы Белого дома, после выборов он будет готов лично провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным без посредников.

Ранее стало известно, как результаты выборов повлияют на внешнюю политику США.

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