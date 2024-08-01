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Токаев встретился с Боррелем

Президент Казахстана Токаев встретился с главой европейской дипломатии Боррелем

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главой евродипломатии Жозепом Боррелем. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского президента в Telegram-аккаунте.

Отмечается, что стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом.

Также Токаев и Боррель обменялись мнениями по вопросам международной повестки. Кроме того, они поговорили на тему регионального взаимодействия стран Центральной Азии.

До этого Токаев заявил, что альтернативы Организации Объединенных Наций (ООН) не существует, и международное сообщество должно усилить ее роль. Он выступил с предложением принять резолюцию Генассамблеи ООН «в поддержку нашей инициативы «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие», которую поддержали члены ШОС. Токаев отметил, что данное мероприятие можно приурочить к 20-летию сотрудничества между ООН и ШОС.

Ранее Токаев предложил Баку и Еревану помощь в мирных переговорах.

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