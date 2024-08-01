ЕК не нашла рисков для Венгрии и Словакии из-за остановки транзита нефти Киевом

В Еврокомиссии заявили, что для Венгрии и Словакии нет рисков, связанных со снабжением нефтью, прерванные поставки удалось компенсировать. Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас у нас есть предварительный анализ ситуации. Он в действительности предполагает, что непосредственных рисков <…> безопасности поставок в этих двух странах нет», — сообщили в ЕК.

По данным комиссии, в июле указанные поставки нефти в Венгрию и Словакию удалось компенсировать.

17 июля венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил об остановке транзита российской нефти через украинскую территорию. 18 июля компания Transpetrol, которая выступает оператором словацкого участка нефтепровода «Дружба», сообщила, что Словакия перестала получать нефть от «Лукойла».

До этого глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что остановкой транзита российской нефти Киев шантажирует Венгрию и Словакию за их позицию по конфликту на Украине.

Ранее Будапешт обвинил Варшаву в лицемерии из-за покупки российской нефти.