США попросили Иран не отвечать на убийство главы политбюро ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен передал Ирану послание с просьбой не отвечать на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает CNN.

«Блинкен в среду попросил премьер-министра и министра иностранных дел Катара шейха Мохаммеда бин Абдулрахмана Аль Тани передать послания Ирану и ливанской «Хезболле», — утверждают журналисты.

Уточняется, что передать сообщение в Иран согласился премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.

Хания погиб в Тегеране ранним утром 31 июля в результате израильского налета. В столице Ирана он участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Хания занимал пост политического руководителя ХАМАС с 2017 года. В апреле 2024 года трех его сыновей не стало при ударе Израиля по сектору Газа.

Ранее Россия осудила убийство главы политбюро ХАМАС Хании.