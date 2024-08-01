Переданные странами Запада Украине танки Abrams не могут противостоять огню российской армии, основным средством их уничтожения стала российская высокоточная артиллерия. Об этом пишет американский журнал Military Watch.

«Высокоточная артиллерия была основным источником подтвержденных уничтожений танков Abrams в последние месяцы», — говорится в сообщении издания.

Журнал напоминает, что американские СМИ говорят недовольстве среди украинских военных эффективностью танков. Они ссылаются как на технические проблемы, включая уязвимость электронных компонентов к конденсации, так и на их неспособность противостоять огню ВС РФ.

До этого сообщалось, что российские военные уничтожили американский танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении с помощью самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» и высокоточного боеприпаса «Краснополь».

Ранее Зеленский признал, что танки Abrams не смогли изменить ситуацию для ВСУ.