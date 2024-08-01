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В Совфеде назвали «политической глупостью» призыв Зеленского к Китаю надавить на РФ

Сенатор Карасин счел политической глупостью призыв Зеленского к КНР давить на РФ

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал «политической глупостью» попытки Владимира Зеленского «командовать Китаем» после его призыва к Пекину надавить на Россию, чтобы положить конец боевым действиям на Украине. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Он прямо призывает Пекин «надавить» на Москву, чтобы военные действия на Украине прекратились. По его логике, именно в этом должна заключаться роль Китая в мирном урегулировании украинского кризиса. Посредничество, дескать, не нужно. А нужно давление на Россию, и тогда война прекратится. Китай, дескать, на это способен», — написал Карасин.

Он назвал Зеленского «горе-руководителем», который клянчит деньги на вооружение в западных столицах, а также пытается командовать государствами на Востоке. Парламентарий считает, что украинский лидер переоценивает свои навыки стратега.

«Увы, он не Марк Аврелий!» — уточнил сенатор.

До этого Зеленский допустил возможность мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на действующий запрет. По его словам, диалог может состояться в рамках второго саммита мира.

Ранее на Украине заподозрили у Зеленского раздвоение личности.

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