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Посол РФ: погасить пламя на Ближнем Востоке непросто

Посол РФ в Израиле считает крайне опасной ситуацию на Ближнем Востоке

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Shutterstock

Обстановка на Ближнем Востоке в настоящее время остается крайне опасной, погасить «пламя» непросто. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия-24».

«Сдержанность — правильное слово. Именно такой подход способен погасить нынешнее «пламя», — заявил дипломат.

Посол добавил, что ситуация на Ближнем Востоке остается крайне тяжелой. Викторов указал, что европейские и американские дипломаты призывают к урегулированию конфликта те силы, которые говорили о сдержанности, «но их сейчас спровоцировали».

Дипломат выразил надежду, что объединенные усилия европейских и российских дипломатов смогут привести к положительному результату по урегулированию конфликта.

Незадолго до этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страны Запада должны ввести санкции против Израиля. Именно такой шаг поспособствует урегулированию палестино-израильского конфликта. По оценке Фидана, на данном этапе конфликта «нет ничего, что могло бы способствовать урегулированию ситуации».

Ранее Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль.

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