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В США объяснили, почему Украина не получит нужное ей количество F-16

NYP: Украина не получит больше F-16 из-за нехватки пилотов

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Lewis Joly/AP

Запад не имеет возможности передать большее количество американских истребителей F-16 в распоряжение ВСУ, поскольку Украина столкнулась с нехваткой пилотов. Об этом сообщает газета New York Post.

«Обучение представляло собой поэтапный процесс, который проводился в нескольких странах, и на данный момент украинских пилотов не хватает, что ограничивает количество F-16, которые можно фактически отправить в воюющую страну», — говорится в сообщении издания.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Подчеркивается, что США «хотят расширить возможности» для военнослужащих ВСУ, позволив украинским пилотам обучаться на американских базах в Соединенных Штатах.

Отмечалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) получили шесть истребителей F-16 от Нидерландов.

До этого глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил в соцсети X, что Украине поставили истребители F-16.

Вечером 31 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не намерены официально подтверждать поступление с Запада истребителей F-16.

Ранее британский журналист предупредил о кризисе с истребителями F-35.

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