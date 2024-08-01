Политолог: в России готовы к жестким мерам в отношении мигрантов

В России готовы к принятию жестких мер по совершенствованию миграционной политики, убежден политолог, эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Об этом говорит недавнее заявление генпрокурора РФ Игоря Краснова, связавшего теракты в «Крокусе» и Дагестане с просчетами властей, объяснил он в беседе с Tsargrad.tv.

По мнению Михайлова, слова генпрокурора подтверждают, что проблему с мигрантами осознают власти страны — такое заявление он сделал по согласованию с администрацией президента.

«Видимо, дано добро на жесткие меры. Я предполагаю, я очень надеюсь, что дано добро, и сейчас мы увидим посадки, которых все время требовал [президент России] Владимир Путин.

В ближайшее время Генпрокуратуре предстоит много работы, в первую очередь — ужесточение проверок, которым будут всячески мешать, считает политолог. Проблемы в сфере миграционной политики наблюдаются в основном на местах, у сотрудников прокуратуры в отдельных регионах, убежден он.

«Дагестан, Кабардино-Балкария — там, где взрывоопасные регионы, там нужно чаще и лучше контролировать. И федеральному центру нужно обратить на эти регионы особое внимание», — заключил Михайлов.

Напомним, Краснов заявил, что совершением последних терактов правоохранительной системе России и всему обществу страны бросили вызов. По его мнению, это требует принципиально другого уровня проведения проверок и реагирования в сфере противодействия терроризму.

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