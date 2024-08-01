Матвиенко исключила территориальные уступки Украине

Никаких территориальных уступок Украине не будет. Об этом заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Спикер напомнила, что новые российские регионы стали частью России, что было закреплено в Конституции.

«Наша Конституция запрещает какое-либо отторжение территории», — сказала она.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что думает о проведении референдума об условиях окончания конфликта с Россией. Зеленский добавил, что «вопрос территориальной целостности» Украины должен быть поставлен на обсуждение всего населения страны, и сам он не может единолично принимать такие решения.

23 июля сообщалось, что за год на Украине втрое выросло число граждан, готовых отказаться от части территорий страны ради окончания боевых действий. Об этом со ссылкой на данные Киевского международного института социологии (КМИС) сообщает издание «Страна.ua».

Ранее в США заявили, что при Трампе Украина признает свои территориальные потери.