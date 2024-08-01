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В США рассказали о проработке вопроса обмена заключенными с Россией

Кирби сообщил, что США продолжают работать с Россией по вопросу заключенных

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Evelyn Hockstein/Reuters

США активно работают в направлении нового возможного обмена заключенными с Россией, президент Джо Байден взял этот вопрос под личный контроль. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга для журналистов, передает ТАСС.

«Упорно продолжаем работать над возвращением домой американцев, незаконно задержанных за рубежом, и внимание, которое президент лично уделил ситуации с (осужденными за шпионаж в России) Полом Уиланом и (журналистом) Эваном Гершковичем, очень пристальное», — отметил он.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател добавил, что власти Соединенных Штатов поддерживают связь с российским правительством для обмена заключенными, но, отметил он, пока нет возможности предоставить какие-либо новые данные о движении в этом направлении.

Утром 1 августа сообщалось, что в Калининграде на фоне данных о возможном обмене журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича приземлился самолет, который уже был задействован при обмене российского предпринимателя Виктора Бута, вернувшегося в Россию в 2023 году.

Ранее Кремль отказался комментировать тему обмена Гершковича и других заключенных.

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