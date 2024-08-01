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Маск заявил, что отвезет Мадуро «в Гуантанамо на осле»

Маск пообещал отправить Мадуро «в Гуантанамо на осле»

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Global Look Press

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск заявил, что «идет» за президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, пообещав отправить его в тюрьму в Гуантанамо на Кубе «на осле». С таким утверждением он выступил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я иду за тобой, Мадуро. Я отвезу тебя в Гуантанамо на осле», — написал Маск.

Маск до этого принял вызов на бой от Мадуро и пообещал бесплатно отправить его на Марс в случае победы. При этом Маск также добавил, что Мадуро струсит и отменит свой вызов на бой.
В прошлый раз Маск собирался драться с Марком Цукербергом, но схватка не состоялась.

Ранее Маск заметил странности в запросах в Google о Трампе.

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