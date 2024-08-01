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В Турции назвали способ урегулировать конфликт на Ближнем Востоке

МИД Турции: Запад должен ввести санкции против Израиля для урегулирования в Газе

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Petrov Sergey/Global Look Press

Страны Запада должны ввести санкции против Израиля, такой шаг поможет урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом в беседе с газетой Sabah заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Израиль в вопросе прекращения огня не сделает и шага, если не заплатит за это цену. Именно США и Запад могут заставить его сделать это. Должны быть санкции, ограничения, обвинение», — подчеркнул министр.

По словам Фидана, при условии отсутствия санкционного давления на Израиль со стороны западных держав еврейское государство «заходит настолько далеко, насколько может».

На данном этапе развития палестино-израильского конфликта, по оценке Фидана, нет ничего, что могло бы способствовать урегулированию ситуации.

До этого Фидан заявлял, что премьера Израиля Биньямина Нетаньяху может постигнуть та же участь, что и нацистского лидера Адольфа Гитлера.

Ранее Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль.

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