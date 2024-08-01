Военные США оценили готовность Ирана вступить в войну с Израилем

Иран опасается ввязываться в полномасштабную войну с Израилем после известия об операции против главы политбюро Исмаила Хании. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Один высокопоставленный военный офицер США… сказал, что, хотя Иран должен быть ошеломлен из-за чрезвычайного провала в сфере безопасности, он также может опасаться ввязываться в полномасштабную войну с Израилем», — говорится в сообщении издания.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как отмечает газета, американские чиновники, получив данные об операции против Хании, провели день, связываясь с официальными лицами в Израиле, Ливане, Ираке, Катаре, Египте, Иордании и Саудовской Аравии в надежде «не допустить эскалации спирали насилия за пределы ограниченных ударов».

До этого сообщалось, что дипломаты высокого ранга из Евросоюза и Соединенных Штатов провели срочные переговоры на Ближнем Востоке, чтобы избежать полномасштабной войны в регионе после ликвидации Хании.

Ранее на заседании СБ ООН дипломаты пяти стран отказались садиться рядом с коллегой из Израиля.