Спецдокладчик ООН рассказал о вреде санкций для их инициаторов

Санкции, вводимые против государства в одностороннем порядке, негативно влияют на те страны, которые принимают решение об их вводе. Об этом в беседе с РИА Новости заявила специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елена Довгань.

«Применение односторонних санкций, а также практика оверкомплаенса и политика нулевого риска оказывают значительное влияние не только на государства, против которых применяются такие меры, но на сами санкционирующие государства», — подчеркнула она.

По ее словам, меры противодействия санкциям, которые предпринимают страны, находящиеся под действием односторонних ограничений, являются законными при условии соответствия этих шагов международному праву.

До этого глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что в Евросоюзе существует «серьезная проблема» с применением санкций против России, действие многих ограничений нарушается.

Как отмечает издание, санкционные меры согласованы на европейском уровне, однако их реализация является «национальной ответственностью» и включает около 160 агентств.

По словам Браже, в латвийской области Латгалия, граничащей с РФ, она увидела «сознательный процесс сокрытия определенных вещей или представления запрещенных товаров как других объектов, например, автомобилей или грузовиков».

Ранее в США сочли санкции «подарком» для Путина.