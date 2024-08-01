Медведчук рассказал, кто является более предпочтительным кандидатом на пост президента США

Дональд Трамп является более предпочтительным кандидатом на пост президента Соединенных Штатов, чем Камала Харрис, у него больше шансов повлиять на ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил руководитель движения «Другая Украина», экс-глава запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, слова которого передает ТАСС.

«Трамп — прагматик, его расчет заключается в том, что, завязнув в войне с РФ, США подставят спину Китаю. Проигрыш в Азиатско-Тихоокеанском регионе для Штатов намного опаснее потери контроля над Украиной, отсюда и желание покончить с конфликтом», — сказал Медведчук.

Накануне Трамп заявил, что Камала Харрис должна была предотвратить конфликт на Украине, но не справилась с этим.

До этого Трамп заявил, что Камала Харрис «внезапно изменила свою личность» и стала чернокожей, хотя раньше считалось, что она индийского происхождения.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Ранее Медведчук заявил о планах украинских «ястребов» по устранению Путина.