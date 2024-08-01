Песков рассказал об отсутствии взаимности со стороны Украины по мирным переговорам

Россия не видит взаимности со стороны Украины в отношении своих мирных инициатив. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Россия открыта для всех инициатив и для дипломатического пути урегулирования. Однако, отметил Песков, в настоящее время со стороны Киева нет такой взаимности.

До этого руководитель движения «Другая Украина», экс-глава запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинские «ястребы войны» вынашивают планы устранения президента России Владимира Путина.

31 июля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если представители России не примут участие во второй конференции по Украине, то она не принесет никаких результатов.

Ранее в США увидели изменение позиции украинцев по переговорам с Россией.