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В случае победы Трампа КНДР может возобновить ядерные переговоры

Reuters: КНДР может возобновить ядерные переговоры с США в случае победы Трампа

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Wang Jingqiang/Xinhua/Global Look Press

В случае победы Дональда Трампа на выборах в США Северная Корея планирует возобновить с его администрацией переговоры по ядерной тематике. Об этом пишет Reuters.

Свои выводы агентство основывает на интервью с Ри Иль Гю — высокопоставленным северокорейским дипломатом, недавно бежавшим в Южную Корею.

По его словам, в качестве внешнеполитических приоритетов на ближайшие годы КНДР определила отношения с Россией, США и Японией.

Ри пояснил, что северокорейские дипломаты рассчитывают на возобновление переговоров по ядерной программе с целью снятия санкций и получения экономической помощи.

По его мнению, в 2019 году саммит между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и Трампом во Вьетнаме провалился из-за того, что лидер КНДР доверил ведение переговоров «неопытным, невежественным» военным командирам. Теперь ситуация изменилась и дело будет «определенно поручено министерству иностранных дел».

29 июля в Южной Корее предупредили, что КНДР может испытать ядерное оружие перед выборами в США. В последний раз Северная Корея испытывала ядерное оружие в сентябре 2017 года.

Ранее в МИД России заявили о подготовке США и Японии к масштабному конфликту.

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