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Трамп рассказал о неудачной попытке Харрис предотвратить конфликт на Украине

Трамп заявил, что Харрис отправляли предотвратить конфликт на Украине

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Reuters

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис должна была предотвратить конфликт на Украине, но не справилась с этим. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Пенсильвания, передает ТАСС.

«Кто-нибудь может представить, что Харрис ведет дела с председателем КНР Си Цзиньпином? Он яростный человек. Вы знаете, что ее отправляли иметь дело с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы удержать его от начала боевых действий на Украине?» — сказал Трамп.

До этого Трамп заявил, что Камала Харрис «внезапно изменила свою личность» и стала чернокожей, хотя раньше считалось, что она индийского происхождения.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Ранее сообщалось, что вынесение приговора по обвинению Трампа в мошенничестве отложено до сентября.

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Выборы в США — 2024
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