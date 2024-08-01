Украинские «ястребы войны» вынашивают планы устранения президента России Владимира Путина. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель движения «Другая Украина», экс-глава запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Он отметил, что мирные инициативы Путина нанесли «партии войны» на Украине сокрушительный удар, поэтому «ястребы» планируют устранить российского лидера. О таких планах проговорился начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Таким образом, подчеркнул Медведчук, еще раз подтверждается, что Украина под руководством Владимира Зеленского является террористическим государством и подлежит ликвидации.

Политик заявил, что «преступный режим Зеленского», несет опасность политике мира, даже если его возглавит другой человек.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что попытка покушения на президента РФ Путина, о которой заявлял глава ГУР Украины Буданов, планировалась при участии «англосаксонских хозяев» Киева.

Ранее в МИД России раскрыли роль США в покушениях на Путина.