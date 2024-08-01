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Мадуро заявил о готовности к переговорам с США

Мадуро: Венесуэла готова возобновить переговоры с США

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Fausto Torrealba/Reuters

Переизбранный на новый срок президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна готова возобновить переговоры с Соединенными Штатами, которые были начаты в Катаре. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если правительство США готово уважать суверенитет Венесуэлы, прекратить угрожать Венесуэле, мы можем возобновить диалог», — заявил политик, добавив, что «не теряет терпения из-за лжи американских властей и их отказа от выполнения принятых решений».

Мадуро отметил, что вне зависимости от результатов переговоров экономические отношения с США будут продолжаться.

Он указал на надежность инвестиций в энергетическую отрасль Венесуэлы, напомнив о «заключении контрактов на добычу нефти и газа с инвесторами из США, Испании, Италии, Франции и Великобритании».

28 июня в Венесуэле вспыхнули массовые протесты после объявления результатов выборов главы государства, на которых победу одержал Мадуро. Сам он обвинил в беспорядках иностранные СМИ.

Ранее в Кремле прокомментировали беспорядки в Венесуэле.

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