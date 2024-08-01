США намерены ограничить КНР доступ к чипам памяти для искусственного интеллекта

Соединенные Штаты могут в августе ограничить КНР доступ к чипам памяти для искусственного интеллекта, произведенным компаниями США и Южной Кореи. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источника, ограничения собираются ввести для того, чтобы предотвратить поставки в Китай чипов памяти с высокой пропускной способностью, а также оборудования для их производства.

31 июля власти Китая расширили ограничения на экспорт продукции двойного назначения, среди которой беспилотники с высокоточным измерительным оборудованием и некоторая другая техника.

19 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Соединенные Штаты готовятся ввести новые санкции против Китая за торговые отношения с Россией.

До этого сразу несколько промышленных компаний Соединенных Штатов попали под санкции Китая из-за того, что поставляли оружие на Тайвань.

Ранее в США рассказали про подготовку Европы к торговой войне.