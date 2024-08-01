Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США намерены ограничить КНР доступ к чипам памяти для искусственного интеллекта

Bloomberg: США намерены ограничить Китаю доступ к чипам памяти для ИИ

close
100%
Kurt Amthor/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Соединенные Штаты могут в августе ограничить КНР доступ к чипам памяти для искусственного интеллекта, произведенным компаниями США и Южной Кореи. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источника, ограничения собираются ввести для того, чтобы предотвратить поставки в Китай чипов памяти с высокой пропускной способностью, а также оборудования для их производства.

31 июля власти Китая расширили ограничения на экспорт продукции двойного назначения, среди которой беспилотники с высокоточным измерительным оборудованием и некоторая другая техника.

19 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Соединенные Штаты готовятся ввести новые санкции против Китая за торговые отношения с Россией.

До этого сразу несколько промышленных компаний Соединенных Штатов попали под санкции Китая из-за того, что поставляли оружие на Тайвань.

Ранее в США рассказали про подготовку Европы к торговой войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами