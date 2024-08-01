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Трамп заявил, что Харрис стала чернокожей внезапно

Трамп: Харрис стала чернокожей случайно, ранее она считалась индианкой

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Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его соперница по выборной гонке Камала Харрис «внезапно изменила свою личность» и стала чернокожей, хотя раньше считалось, что она индийского происхождения. Об этом сообщает CNN.

Комментарии Трампа прозвучали на собрании ассоциации чернокожих журналистов в Чикаго. Он напомнил, что Харрис «всегда была индийского происхождения и продвигала индийское наследие».

«Я не знал, что она черная, пока несколько лет назад она случайно не стала черной, и теперь она хочет, чтобы ее так называли. Так что я не знаю, индианка она или чернокожая?» — сказал бывший президент, добавив, что «кто-то тоже должен этим заняться».

В американских СМИ происхождение Харрис ранее называли «уникальным» с политической точки зрения. Ее мать была индианкой, а отец — уроженцем Ямайки. Оба иммигрировали в Соединенные Штаты, где Харрис и родилась.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Ранее стало известно, что Харрис опередила Трампа в ряде колеблющихся штатов.

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Выборы в США — 2024
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