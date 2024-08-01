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Мадуро заявил о необходимости привлечь к ответственности лидеров венесуэльской оппозиции

Мадуро: лидеры оппозиции должны ответить перед судом за беспорядки в Венесуэле

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Fausto Torrealba/Reuters

Руководители правой оппозиции Венесуэлы должны понести ответственность за происшедшие после выборов массовые беспорядки, заявил президент страны Николас Мадуро. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на пресс-конференции, Мадуро отметил, что Мария Корина Мачадо и Эдмундо Гонсалес должны не скрываться, а предстать перед прокуратурой. Глава государства подчеркнул, что лидерам оппозиции место за решеткой.

Мадуро обвинил Мачадо и Гонсалеса в трусости и в том, что они продолжают деструктивную деятельность, призывая сторонников к восстанию.

До этого переизбранный на новый срок Мадуро заявил, что зарубежные СМИ делают все для развязывания гражданской войны в республике.

28 июня в Венесуэле вспыхнули массовые протесты после объявления результатов выборов главы государства. За высший политический пост в стране боролись 10 человек, при этом основными кандидатами считались Мадуро и претендент от правых партий Гонсалес.

Ранее сообщалось, что Мадуро посетит Россию одной из первых после переизбрания.

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Протесты в Венесуэле
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