Мадуро заявил о необходимости привлечь к ответственности лидеров венесуэльской оппозиции

Руководители правой оппозиции Венесуэлы должны понести ответственность за происшедшие после выборов массовые беспорядки, заявил президент страны Николас Мадуро. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на пресс-конференции, Мадуро отметил, что Мария Корина Мачадо и Эдмундо Гонсалес должны не скрываться, а предстать перед прокуратурой. Глава государства подчеркнул, что лидерам оппозиции место за решеткой.

Мадуро обвинил Мачадо и Гонсалеса в трусости и в том, что они продолжают деструктивную деятельность, призывая сторонников к восстанию.

До этого переизбранный на новый срок Мадуро заявил, что зарубежные СМИ делают все для развязывания гражданской войны в республике.

28 июня в Венесуэле вспыхнули массовые протесты после объявления результатов выборов главы государства. За высший политический пост в стране боролись 10 человек, при этом основными кандидатами считались Мадуро и претендент от правых партий Гонсалес.

Ранее сообщалось, что Мадуро посетит Россию одной из первых после переизбрания.